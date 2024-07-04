Beşiktaş'a sürpriz stoper!

Beşİktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Rafa Silva ve Paulista gibi ses getiren transferlere imza atan siyah-beyazlılar için sürpriz bir isim daha ortaya atıldı. Di Marzio'nun haberine göre; Siyah beyazlı takım, Empoli forması giyen 27 yaşındaki stoper Ardian Ismajli ile ilgileniyor. Haberde Beşiktaş yönetiminin oyuncu için kısa süre içinde resmi adımları atacağı belirtildi. Kariyerinde Hajduk Split ve Spezia formaları da giyen Ismajli'nin İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Özellikle hareketli oyunu, zamanında müdahaleleri ve tatlı- sert futboluyla dikkat çeken Arnavut oyuncunun transferinde milli takımdan arkadaşı Ernest Muçi'nin de devreye girmesi bekleniyor. Oynadığı takımlarda toplamda 195 maça çıkan savunmacı, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.