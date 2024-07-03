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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif

Transferde hız kazanan Beşiktaş, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Hücum hattına takviye planlayan siyah-beyazlılar, Arjantinli dünya yıldızı Angel Di Maria'nın peşini bırakmıyor. İşte yapılan teklifin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Di Maria'nın peşini bırakmıyor! İşte o teklif

Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine katan Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Angel Di Maria'yı da kadrosuna dahil edebilmek için yoğun bir çaba harcıyor.

Sabah'ın Arjantin basınından derlediği habere göre yakın çevresi, oyuncunun Rosario Central'e döneceğini söylüyor. Ancak siyah-beyazlıların masada çok ciddi bir maddi gücünün mevcut olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla 36 yaşındaki futbolcunun henüz net karar vermediği ve kafasını kurcalayanın ailesinin tereddütlü bakışı olduğu ifade edildi.

5 MİLYON EURO!

Deneyimli isme opsiyon da içeren 1 yıllık sözleşme ve 5 milyon Euro maaş öneren Beşiktaş cephesi, transferi bitirebilmek için her yolu deniyor. Yıldız sağ kanat oyuncusunun kararını bu hafta vermeye hazırlandığı ve yönetimin de buna göre yol haritasını belirleyeceği öğrenildi.

Arjantin'den Rosario Central'in de kadrosuna katmak istediği 36 yaşındaki Angel Di Maria, geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 48 maça çıktı ve 17 gol, 15 asistlik performansla oynadı.

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