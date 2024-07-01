Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Xabi Alonso Beşiktaşlıları çok kızdırdı!

TRANSFER HABERLERİ | Xabi Alonso Beşiktaşlıları çok kızdırdı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezonun hazırlıkları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü futbol adamı Xabi Alonso, siyah-beyazlı taraftarları resmen çıldırttı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 15:03
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TRANSFER HABERLERİ | Xabi Alonso Beşiktaşlıları çok kızdırdı!

Bayer Leverkusen, lider savunma oyuncusu Jonathan Tah'ın Bayern Münih'e muhtemel transferi nedeniyle stoper arayışlarına başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Xabi Alonso Beşiktaşlıları çok kızdırdı!

Akşam'ın derlediği Kicker'de yer alan habere göre; Bayer Leverkusen'in Tah'ın yerine düşündüğü isimlerden biri Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan Mats Hummels...

TRANSFER HABERLERİ | Xabi Alonso Beşiktaşlıları çok kızdırdı!

Listesindeki diğer stoperlerin çok yüksek bonservisli olması, serbest kalma bedeli 22.5 milyon Euro olan Stuttgart'ın yıldızı parlayan stoperi Waldemar Anton'un ise Borussia Dortmund'u tercih etmesi nedeniyle Leverkusen yönetimi rotasını Hummels'e kırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Xabi Alonso Beşiktaşlıları çok kızdırdı!

HUMMELS'İN ARTILARI EKSİLERİ

Mats Hummels'in bonservis bedeli olmaması, liderliği, pas oyununa yatkınlığı, 1.91 boyuyla hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle tercih nedeni olduğu, ancak ilerleyen yaşı, hızını kaybetmesi nedeniyle düşündürdüğü belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Xabi Alonso Beşiktaşlıları çok kızdırdı!

DİĞER ADAYLAR İÇİN NABIZ YOKLAYACAKLAR

Leverkusen'in transfer piyasasında, şampiyon teknik direktör Xabi Alonso'nun kriterlerini karşılayan diğer stoperler için temasa geçeceği, olmazsa Hummels ile daha net görüşmeler yapacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Xabi Alonso Beşiktaşlıları çok kızdırdı!

KARİYERİNDE İKİ TAKIM VAR

Kariyerinin tamamını Bayern Münih ve Borussia Dortmund'da geçiren Mats Hummels, çıktığı 701 resmi maçta 59 gol atıp 32 asist yaptı.

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