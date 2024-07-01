TRANSFER HABERLERİ | Xabi Alonso Beşiktaşlıları çok kızdırdı!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezonun hazırlıkları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü futbol adamı Xabi Alonso, siyah-beyazlı taraftarları resmen çıldırttı. İşte haberin detayları...
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HUMMELS'İN ARTILARI EKSİLERİ
Mats Hummels'in bonservis bedeli olmaması, liderliği, pas oyununa yatkınlığı, 1.91 boyuyla hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle tercih nedeni olduğu, ancak ilerleyen yaşı, hızını kaybetmesi nedeniyle düşündürdüğü belirtildi.
DİĞER ADAYLAR İÇİN NABIZ YOKLAYACAKLAR
Leverkusen'in transfer piyasasında, şampiyon teknik direktör Xabi Alonso'nun kriterlerini karşılayan diğer stoperler için temasa geçeceği, olmazsa Hummels ile daha net görüşmeler yapacağı vurgulandı.
KARİYERİNDE İKİ TAKIM VAR
Kariyerinin tamamını Bayern Münih ve Borussia Dortmund'da geçiren Mats Hummels, çıktığı 701 resmi maçta 59 gol atıp 32 asist yaptı.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
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