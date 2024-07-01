TRANSFER HABERLERİ | Xabi Alonso Beşiktaşlıları çok kızdırdı!

Akşam'ın derlediği Kicker'de yer alan habere göre; Bayer Leverkusen'in Tah'ın yerine düşündüğü isimlerden biri Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan Mats Hummels...

Listesindeki diğer stoperlerin çok yüksek bonservisli olması, serbest kalma bedeli 22.5 milyon Euro olan Stuttgart'ın yıldızı parlayan stoperi Waldemar Anton'un ise Borussia Dortmund'u tercih etmesi nedeniyle Leverkusen yönetimi rotasını Hummels'e kırdı.