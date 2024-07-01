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BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Semih Kılıçsoy kapışması! Bir talip daha

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa ekiplerinin yakın takibinde bulunuyor. Birçok takımın radarında bulunan 18 yaşındaki oyuncuya bir talip daha çıktı. Alman basını, Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak isteyen takımla ilgili flaş bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 19:10
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Semih Kılıçsoy kapışması! Bir talip daha

Beşiktaş'ın transferdeki gözde ismi olan yıldız oyuncu Semih Kılıçsoy'a bir talip daha çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Semih Kılıçsoy kapışması! Bir talip daha

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Bundesliga ekibi Stuttgart, 18 yaşındaki milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un durumunu yakından takip ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Semih Kılıçsoy kapışması! Bir talip daha

Haberde Alman ekibinin, Semih Kılıçsoy için harekete geçebileceği ancak Beşiktaş'ın genç golcü için 20 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli istemesi Alman ekibi için transferi zora sokabileceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Semih Kılıçsoy kapışması! Bir talip daha

İSMİ BİRÇOK TAKIMLA ANILIYOR
Semih Kılıçsoy'un ismi Stuttgart dışında, Borussia Dortmund, Manchester City, Bayern Münih gibi Avrupa devleriyle de anılıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Semih Kılıçsoy kapışması! Bir talip daha

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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