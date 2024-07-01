BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Semih Kılıçsoy kapışması! Bir talip daha

Beşiktaş'ın transferdeki gözde ismi olan yıldız oyuncu Semih Kılıçsoy'a bir talip daha çıktı.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Bundesliga ekibi Stuttgart, 18 yaşındaki milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un durumunu yakından takip ediyor.