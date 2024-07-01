BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Semih Kılıçsoy kapışması! Bir talip daha
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa ekiplerinin yakın takibinde bulunuyor. Birçok takımın radarında bulunan 18 yaşındaki oyuncuya bir talip daha çıktı. Alman basını, Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak isteyen takımla ilgili flaş bir iddiada bulundu. İşte detaylar...
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İSMİ BİRÇOK TAKIMLA ANILIYOR
Semih Kılıçsoy'un ismi Stuttgart dışında, Borussia Dortmund, Manchester City, Bayern Münih gibi Avrupa devleriyle de anılıyor.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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