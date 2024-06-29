Yükleniyor

Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek amacıyla atağa kalktı. İlk olarak, Portekizli oyuncu Rafa Silva ile anlaşan siyah beyazlılar, transfer çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş'ın hedefindeki Arjantinli yıldız Angel Di Maria her konuda anlaşıldı. Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel Di Maria'nın ailesini de Türkiye'ye gelme konusunda yoğun çaba sarf ederek ikna etti.

TARAFTAR BU TRANSFERi ÇOK iSTiYOR

Bu transfer hamleleri, Beşiktaş'ın gelecek sezonki hedeflerine ulaşma yolunda çok önemli adımlar olarak görülüyor. Siyah beyazlı taraftarlar, yıldız isim Di Maria'nın takıma katılmasıyla Beşiktaş'ın hücum gücünün artacağına takımlarının şampiyonluk yarışında daha güçlü bir konuma geleceğine inanıyor.

YILLIK 5 MiLYON EURO

36 yaşındaki oyuncuya yıllık 5 milyon Euro ödeme yapılacak. İmza parası olarak da 2.5 milyon Euro verilmesi bekleniyor. Sözleşmenin süresi de 1+1 yıllık olacak. Beşiktaş iç saha formasını ilk kez Rafa Silva ile tanıttı. Deplasman formasını da Di Maria ile tanıtması bekleniyor.