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Salih Uçan imzayı attı
Beşiktaş, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Salih Uçan'a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarı.'' ifadeleri kullanıldı.
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