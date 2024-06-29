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Lorenzo Insigne harekatı
Beşiktaş, ABD MLS Ligi'nde Toronto forması giyen Lorenza İnsigne için harekete geçti. Siyah-beyazlıların yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, 33 yaşındaki İtalyan yıldız ve kulübü ile mali konuları görüşecek. Insigne'nin Toronto ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyan futbolcu, MLS Ligi'nde 12 maçta 4 gol ve 3 asist üretti. Napoli'nin eski kaptanı ve şu anda MLS'de Toronto oyuncusu olan Lorenzo Insigne, yaptığı açıklamada tranfseri konusunda ser verip sır vermedi.
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