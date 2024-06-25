TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a doğru! Kesenin ağzı açıldı

Transfere hızlı giren Beşiktaş'ın sürpriz bir transfer için girişimlere başladığı ortaya çıktı. Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu kadrosuna katmak için girişimlere başlayan siyah beyazlılar tecrübeli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme yapma planları yapıyor. Birçok kulüp Yusuf Yazıcı'yı gündemine alırken, deneyimli ismin özellikle Beşiktaş'ı istediği belirtiliyor.

YAKIN TAKİPTE

Orta sahada önemli bir değişime hazırlanan Kara Kartal'da yönetim, Yusuf Yazıcı'nın durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş'ın Milli Takım'da bulanan Yusuf Yazıcı ile görüşüp oyuncunun taleplerini öğreneceği kaydedildi. Siyah-beyazlı yöneticiler turnuvadan sonra da Yazıcı ile sözleşme imzalayacak.

Yusuf Yazıcı Lille formasıyla Fransa Ligi, Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Fransa Kupası olmak üzere 4 ayrı kulvarda 41 resmi maça çıktı, 2 bin 102 dakika süre aldı, 12 gol 3 asiste imza attı.

TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYOR

Bu sezon kanat forvet ve santrfor transferleri yapmayı isteyen siyah-beyazlı yönetim, yabancı birçok ismi takip ederken yerli oyunculardan da Yusuf Yazıcı'ya kilitlendi. Beşiktaş'ın, İtalya'dan talipleri olduğu söylenen ve adı anılan deneyimli oyuncunun temsilcileriyle önümüzdeki günlerde temasa geçmesi bekleniyor. Yusuf Yazıcı'nın da Türkiye'den gelecek olan tekliflere de sıcak baktığı iddialar arasında. Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda adı Avrupa kulüpleri ile anılan Yusuf Yazıcı'ya iyi bir teklif yaparak kadrosuna katmak için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor.

LILLE'DE BÜYÜK BAŞARI YAKALAMIŞTI

Fransa Ligue 1'de 2020-21 yılında Burak Yılmaz'ın da olduğu dönemde Lille büyük bir başarı elde ederek şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, o sezon da gösterdiği performansla dünya devlerine göz kırpmıştı. Fakat daha sonra beklentilerin altında kalan Milli oyuncu, 2022 yılında ara transfer döneminde CSKA Moskova'ya yarım dönemliğine kiralandı. 2022 yaz transfer döneminde ise eski takımı Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Yusuf Yazıcı sezonu burada geçirse de yine beklentilerin altında kaldı ve Lille'e geri döndü. 2019'da 18.5 milyon Euro bedelle Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sonuna gelmiş durumda.