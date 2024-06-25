Beşiktaş Rafa Silva transferini KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, son olarak Benfica forması giyen Rafa Silva ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira Silva, İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel ile birlikte kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Portekizli oyuncunun 20.30'da İstanbul'a geleceğini duyurdu.