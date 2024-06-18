Haberler Beşiktaş Yedi isme formül arıyor

Yedi isme formül arıyor

Beşiktaş kadroda düşünülmeyen ıskarta isimlerden kurtularak hem yabancı sınırı hem de maaş yükü bakımından rahatlamak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yedi isme formül arıyor

Beşıktaş'ta, yönetim danışmanı Brad Friedel ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba gelecek sezon düşünülmeyen yedi isme formül arıyor. Özellikle Friedel uluslararası bağlantılarını kullanarak en doğru çözüm için çabalıyor. Valentin Rosier, Ante Rebic, Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Chamberlain ve Jean Onana'nın kulüple sözleşmeleri en az birer yıl daha devam ediyor. Bu oyuncuların toplam maaş yükü neredeyse 14 milyon euro (490 milyon TL) Yönetim, mecbur kalınırsa bu oyuncuların bonservissiz çıkışlarına da izin verecek.

Milli Piyango
'Bizim Çocuklar' sahne alıyor! İşte muhtemel 11'imiz
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Nuri Şahin ilk transferini Fenerbahçe’nin süper yıldızıyla yapıyor! Jose Mourinho kesin kalsın demişti ama…
Kritik gün bugün! Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakim karşısına çıkıyor! Saat belli oldu
Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız...
G.Saray'dan sağ bek operasyonu!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Di Maria gelişmesi!
Bronckhorst o isimden vazgeçmiyor!
Namaz vakitleri İstanbul (18 Haziran Salı)
Canlı dolar ve altın fiyatları
YAYIN AKIŞI 18 HAZİRAN 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan sağ bek operasyonu! G.Saray'dan sağ bek operasyonu! 00:30
Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız... Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız... 23:06
Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin F.Bahçeli yıldızı istiyor Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin F.Bahçeli yıldızı istiyor 22:58
Fırtına'dan çifte transfer! Fırtına'dan çifte transfer! 22:58
G.Saray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam G.Saray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam 22:58
Griezmann G.Saray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı Griezmann G.Saray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı 22:58
Daha Eski
F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer uzun yıllar konuşulur 22:58
Ve karar verildi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi Ve karar verildi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi 22:58
F.Bahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! F.Bahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! 22:58
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5. yıldız çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5. yıldız çalımı! 22:58
F.Bahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık... F.Bahçe'den sürpriz takas teklifi! Kent ve Pedro'ya karşılık... 22:58
Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor 22:58