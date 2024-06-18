Beşıktaş'ta, yönetim danışmanı Brad Friedel ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba gelecek sezon düşünülmeyen yedi isme formül arıyor. Özellikle Friedel uluslararası bağlantılarını kullanarak en doğru çözüm için çabalıyor. Valentin Rosier, Ante Rebic, Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Chamberlain ve Jean Onana'nın kulüple sözleşmeleri en az birer yıl daha devam ediyor. Bu oyuncuların toplam maaş yükü neredeyse 14 milyon euro (490 milyon TL) Yönetim, mecbur kalınırsa bu oyuncuların bonservissiz çıkışlarına da izin verecek.