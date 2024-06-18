Umut Meraş Bodrum yolcusu

Beşiktaş geçen sezon pek fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcunun kontratı sona erdi. Kartal'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst tarafından yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Umut Meraş için Bodrum FK devreye girdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in de Umut'u ısrarla istediği ve futbolcunun da kariyerinde yeni bir çıkış için Bodrum'u tercih edebileceği öğrenildi. Kariyerinde Boluspor ve Bursaspor'da da forma giyen Umut, Fransa'da Le Havre ekibinde de görev yaptı.