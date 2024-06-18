TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurmuştu! Beşiktaş yıldız ismin peşine düştü
Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Hücum hattını yenilemek isteyen Hollandalı çalıştırıcı Süper Lig'e damga vurmuş bir isme kancayı taktı. Afrika basını transferi böyle duyurdu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ
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Haberde Beşiktaş'ın MLS ekibi FC Cincinnati'de forma giyen Hatayspor'un eski forveti Aaron Boupendza'yı transfer etmek istediği ifade edildi.
Gabon Media Time isimli sitede yer alan haberde 27 yaşındaki Gabonlu yıldızla Beşiktaş'ın dışında Atalanta ve Krasnodar'ın da talip olduğu ifade edildi.
Gabonlu yıldız bu sezon 13 maçta forma giyerken 3 kez fileleri havalandırdı.
27 yaşındaki futbolcu mayıs ayında gittiği bir gece kulübünde kavgaya karışmış ve bir boksörden yediği yumrukla çenesi kırılmıştı. Yıldız ismin bu nedenden dolayı 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.
2020-2021 sezonunda ülkemizde Hatayspor'da forma giyen Boupendza, 38 maçta 22 gol kaydetmişti.
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