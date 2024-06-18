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TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurmuştu! Beşiktaş yıldız ismin peşine düştü

Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Hücum hattını yenilemek isteyen Hollandalı çalıştırıcı Süper Lig'e damga vurmuş bir isme kancayı taktı. Afrika basını transferi böyle duyurdu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 09:39
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TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurmuştu! Beşiktaş yıldız ismin peşine düştü

Geçtiğimiz sezon Süper Lig yarışının uzağında kalan Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurmuştu! Beşiktaş yıldız ismin peşine düştü

Hollandalı çalıştırıcı ile 2+1 yıllık imzalayan siyah beyazlılar transfer için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurmuştu! Beşiktaş yıldız ismin peşine düştü

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Gabon basını flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurmuştu! Beşiktaş yıldız ismin peşine düştü

Haberde Beşiktaş'ın MLS ekibi FC Cincinnati'de forma giyen Hatayspor'un eski forveti Aaron Boupendza'yı transfer etmek istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurmuştu! Beşiktaş yıldız ismin peşine düştü

Gabon Media Time isimli sitede yer alan haberde 27 yaşındaki Gabonlu yıldızla Beşiktaş'ın dışında Atalanta ve Krasnodar'ın da talip olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurmuştu! Beşiktaş yıldız ismin peşine düştü

Gabonlu yıldız bu sezon 13 maçta forma giyerken 3 kez fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurmuştu! Beşiktaş yıldız ismin peşine düştü

27 yaşındaki futbolcu mayıs ayında gittiği bir gece kulübünde kavgaya karışmış ve bir boksörden yediği yumrukla çenesi kırılmıştı. Yıldız ismin bu nedenden dolayı 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurmuştu! Beşiktaş yıldız ismin peşine düştü

2020-2021 sezonunda ülkemizde Hatayspor'da forma giyen Boupendza, 38 maçta 22 gol kaydetmişti.

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