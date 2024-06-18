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Gronbaek’e 7 milyon euro

Beşiktaşlı kurmayların, oyuncusuna karşılık 12 milyon euro bonservis bedeli talep eden Bodo/Glimt ile pazarlıkları devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 06:50
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Gronbaek’e 7 milyon euro

İlk transferini Gabriel Paulista'yı stopere alarak yapan Beşiktaş, şimdi de sol stoper ve orta saha takviyelerine yöneldi. Siyah-beyazlıların çiçeği burnunda hocası, orta alana dinamik ve skor katkısı olan bir oyuncu istiyor. Başkan Hasan Arat ve ekibi bu doğrultuda Gronbaek için kulübüyle resmen temasa geçti.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Bodo/Glimt, 23 yaşındaki futbolcu için 12 milyon euro'dan kapıyı açarken Beşiktaş, Danimarkalı için 7 milyon euro'yu gözden çıkardı. 2028 yılına kadar sözleşmesi olan orta sahanın, G.Saray'ın da gündeminde olduğu kaydedildi. Bu sezon 27 maçta 14 gol, 3 asistle oynayan Gronbaek'in de Bodo ile anlaşılması halinde görüşmeye hazır olduğu vurgulandı.

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