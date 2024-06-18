Haberler Beşiktaş Brad Friedel kolları sıvadı! Beşiktaş'a 7 ismin ayrılması için...

Brad Friedel kolları sıvadı! Beşiktaş'a 7 ismin ayrılması için...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski ABD'li kaleci Brad Friedel'ı yönetim kurulu danışmanı görevine getirdi. Friedel, siyah-beyazlıların yol ayrımına gitmek istediği 7 isim için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 10:09
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brad Friedel kolları sıvadı! Beşiktaş'a 7 ismin ayrılması için...

Beşiktaş'ta, yönetim danışmanı Brad Friedel ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba gelecek sezon düşünülmeyen yedi isme formül arıyor.

Brad Friedel kolları sıvadı! Beşiktaş'a 7 ismin ayrılması için...

Özellikle Friedel uluslararası bağlantılarını kullanarak en doğru çözüm için çabalıyor.

Brad Friedel kolları sıvadı! Beşiktaş'a 7 ismin ayrılması için...

Valentin Rosier, Ante Rebic, Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Chamberlain ve Jean Onana'nın kulüple sözleşmeleri en az birer yıl daha devam ediyor.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İngilizlerin gözü Semih'in üzerinde! EURO 2024 sonrası...
Süper Lig'e damga vurmuştu! Beşiktaş peşine düştü
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 HAZİRAN rakamları
Bayramın 3. günü kurban kesilir mi? Diyanet yanıtladı: Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilir?
BİM AKTÜEL KATALOG 18 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye-Gürcistan maçı muhtemel 11'ler Türkiye-Gürcistan maçı muhtemel 11'ler 10:12
Friedel kolları sıvadı! 7 ismin ayrılması için... Friedel kolları sıvadı! 7 ismin ayrılması için... 10:08
Boston Celtics 16 yıl sonra şampiyon! Boston Celtics 16 yıl sonra şampiyon! 09:43
Süper Lig'e damga vurmuştu! Beşiktaş peşine düştü Süper Lig'e damga vurmuştu! Beşiktaş peşine düştü 09:39
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor 09:26
Almanya - Macaristan maçı ne zaman? Almanya - Macaristan maçı ne zaman? 09:19
Daha Eski
Oosterwolde İngilizlerin radarında! Derbinin kasedini izleyecekler Oosterwolde İngilizlerin radarında! Derbinin kasedini izleyecekler 09:10
Cimbom yeni Boey'ini buldu! Cimbom yeni Boey'ini buldu! 09:09
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Haziran bugün kimin maçı var? 08:17
G.Saray'dan sağ bek operasyonu! G.Saray'dan sağ bek operasyonu! 00:30
Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız... Galatasaray transferde şaha kalktı! 3 yıldız... 23:06
Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin F.Bahçeli yıldızı istiyor Alman gazeteci duyurdu! Nuri Şahin F.Bahçeli yıldızı istiyor 22:58