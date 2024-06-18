Brad Friedel kolları sıvadı! Beşiktaş'a 7 ismin ayrılması için...
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski ABD'li kaleci Brad Friedel'ı yönetim kurulu danışmanı görevine getirdi. Friedel, siyah-beyazlıların yol ayrımına gitmek istediği 7 isim için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu oyuncuların toplam maaş yükü neredeyse 14 milyon euro (490 milyon TL) Yönetim, mecbur kalınırsa bu oyuncuların bonservissiz çıkışlarına da izin verecek.
DİĞER