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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İngilizlerin gözü Semih Kılıçsoy'un üzerinde! EURO 2024 sonrası...

Beşiktaş'ta yaptığı çıkışla A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024'e katılan Semih Kılıçsoy, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Real Madrid'in transfer listesinde bulunduğu bilinen genç oyuncu için 3 İngiliz devi harekete geçti. Ada ekipleri, Avrupa Şampiyonasu boyunca genç yıldızı yakından takip edecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 10:25
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İngilizlerin gözü Semih Kılıçsoy'un üzerinde! EURO 2024 sonrası...

Beşiktaş'ta geçen sezonun ikinci yarısında yıldızını parlatan Semih Kılıçsoy'u takımda tutmak zor olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İngilizlerin gözü Semih Kılıçsoy'un üzerinde! EURO 2024 sonrası...

Güçlü fiziği ve attığı gollerle alkış alan başarılı forvet, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin takibi altına girmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İngilizlerin gözü Semih Kılıçsoy'un üzerinde! EURO 2024 sonrası...

A Milli Takım ile EURO 2024'e giden 18 yaşındaki oyuncu, Almanya'da vitrin yapacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İngilizlerin gözü Semih Kılıçsoy'un üzerinde! EURO 2024 sonrası...

Sabah'ın İngiliz basınından derlediği haberde, Premier Lig'in 3 büyük kulübü Manchester City, Arsenal ve Tottenham'ın gözlemcilerinin Türkiye'nin oynayacağı maçlarda Semih'i izleyeceğini yazdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İngilizlerin gözü Semih Kılıçsoy'un üzerinde! EURO 2024 sonrası...

KAPI 25 MİLYON EURO'DAN AÇILACAK
Ayrıca Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer ederek İspanya'yı sallayan Real Madrid'in de listesinde olduğu konuşulan Semih, forma şansı bulursa kendini göstermeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İngilizlerin gözü Semih Kılıçsoy'un üzerinde! EURO 2024 sonrası...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın minimum 25 milyon Euro değer biçtiği genç futbolcunun, altyapısından çıktığı Beşiktaş ile 4 yıllık daha sözleşmesi var.

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