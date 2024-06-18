BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İngilizlerin gözü Semih Kılıçsoy'un üzerinde! EURO 2024 sonrası...
Beşiktaş'ta yaptığı çıkışla A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024'e katılan Semih Kılıçsoy, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Real Madrid'in transfer listesinde bulunduğu bilinen genç oyuncu için 3 İngiliz devi harekete geçti. Ada ekipleri, Avrupa Şampiyonasu boyunca genç yıldızı yakından takip edecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
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Sabah'ın İngiliz basınından derlediği haberde, Premier Lig'in 3 büyük kulübü Manchester City, Arsenal ve Tottenham'ın gözlemcilerinin Türkiye'nin oynayacağı maçlarda Semih'i izleyeceğini yazdı.
KAPI 25 MİLYON EURO'DAN AÇILACAK
Ayrıca Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer ederek İspanya'yı sallayan Real Madrid'in de listesinde olduğu konuşulan Semih, forma şansı bulursa kendini göstermeye çalışacak.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın minimum 25 milyon Euro değer biçtiği genç futbolcunun, altyapısından çıktığı Beşiktaş ile 4 yıllık daha sözleşmesi var.
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