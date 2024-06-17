TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Ege temsilcisi, Beşiktaş ile kontratı sona eren o ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Siyah beyazlı ekipte geçen sezon pek fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcunun kontratı sona erdi.
Kartal'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst tarafından yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Umut Meraş için Bodrum FK devreye girdi.
LE HAVRE'DE DE OYNADI
Teknik direktör İsmet Taşdemir'in de Umut'u ısrarla istediği ve futbolcunun da kariyerinde yeni bir çıkış için Bodrum'u tercih edebileceği öğrenildi.
Kariyerinde Boluspor ve Bursaspor'da da forma giyen Umut, Fransa'da Le Havre ekibinde de görev yaptı.
2021'de Beşiktaş'a transfer olan Umut, İstanbul ekibinde beklenen patlamayı gerçekleştiremedi.
Sol bek mevkiinin yanı sıra sağ bek ve orta sahada da görev yapabilen 28 yaşındaki savunmacı, 375 bin Euro'luk piyasa değeriyle dikkat çekiyor.
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