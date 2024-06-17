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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Ege temsilcisi, Beşiktaş ile kontratı sona eren o ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 12:58
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor

Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Bodrum FK transferde rotayı savunmaya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor

Sol bekte forma giyen Üzeyir Gündüz'e alternatif arayan Muğla ekibi İstanbul'a yöneldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor

Yeni Asır'ın haberine göre, yeşil beyazlı yönetim, Süper Lig'in devi Beşiktaş'ta forma giyen Umut Meraş'a kanca taktı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor

Siyah beyazlı ekipte geçen sezon pek fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcunun kontratı sona erdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor

Kartal'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst tarafından yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Umut Meraş için Bodrum FK devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor

LE HAVRE'DE DE OYNADI

Teknik direktör İsmet Taşdemir'in de Umut'u ısrarla istediği ve futbolcunun da kariyerinde yeni bir çıkış için Bodrum'u tercih edebileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor

Kariyerinde Boluspor ve Bursaspor'da da forma giyen Umut, Fransa'da Le Havre ekibinde de görev yaptı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor

2021'de Beşiktaş'a transfer olan Umut, İstanbul ekibinde beklenen patlamayı gerçekleştiremedi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrıldı! Bodrum FK'ya gidiyor

Sol bek mevkiinin yanı sıra sağ bek ve orta sahada da görev yapabilen 28 yaşındaki savunmacı, 375 bin Euro'luk piyasa değeriyle dikkat çekiyor.

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