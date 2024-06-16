Haberler Beşiktaş Tesislere hayran kaldı!

Tesislere hayran kaldı!

Beşıktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görev yapan personelle tanıştı ve antrenman sahaları ile tesislerin yaşam alanlarını gözden geçirdi ve tesislere hayran kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Tesislere hayran kaldı!

Beşıktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görev yapan personelle tanıştı ve antrenman sahaları ile tesislerin yaşam alanlarını gözden geçirdi ve tesislere hayran kaldı. Hollandalı teknik adam, "Buradaki ortam çok iyi, günümüzün büyük bölümü burada geçirebilirim" dedi. Görevli personellerle tanışan Bronckhorst, antrenman sahalarıyla tesislerin yaşam alanlarını da gezdi. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, ziyareti sırasında Giovanni van Bronckhorst'a eşlik etti.

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