Paulista resmen Kartal

Beşıktaş ilk hamlesini defans hattına yaptı. Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista, siyah-beyazlıların ilk transferi oldu. Villarreal, Arsenal, Valecia ve Atletico Madrid gibi önemli takımlarda forma giyen Brezilyalı stoper Gabriel Paulista bundan böyle Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek. ZAMAN zaman ön libero mevkiinde de ter döken Paulista'nın asıl görev yeri sol ve sağ stoper. Hırslı, çevik, sert oynamayı ve kazanmayı seven bir oyun yapısına sahip. Spor otoriteleri onun üst düzey bir stoper oyuncusu olduğu yönünde birleşirken, takımına çok bağlı ve iyi bir rol model karakteri çizeceğini ifade ettiler.

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Öte yandan, 33 yaşındaki savunmacının iyi bir hava hâkimiyetinin olduğu, doğru pozisyon aldığı, yüksek bir kafa yüzdesi ile oynadığı belirtildi. Siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu 'nun transferi konusunda oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 euro, 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 euro imza parası 3 yılda ödenecektir."