Bayramlaşma töreni yapıldı

Başkan Hasan Arat, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Alt yaş grubundaki sporcular, bizim camiamız için çok kıymetli. Her bayram gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği de devam ettireceğiz. Amatör şubelerimizde değerli başarılar elde etmiş sporcularımızla beraber olmaktan gururluyum. Bu sporcularımız Beşiktaş'ın geleceğidir. Onlara sahip çıkalım. Bu göreve belli bir süre için geldik. Bu görev aynı zamanda vatan görevidir. Beşiktaş camiasının her türlü birlik ve beraberliğe ihtiyacı var." Hasan Arat, törene katılan farklı branş ve yaştaki sporcularla sohbet etti.