Haberler Beşiktaş Brad Friedel: “Beşiktaş’ı daha güçlü yapmaya geldim”

Brad Friedel: “Beşiktaş’ı daha güçlü yapmaya geldim”

Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu danışmanlığına getirilen Brad Friedel da törende açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brad Friedel: “Beşiktaş’ı daha güçlü yapmaya geldim”

Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu danışmanlığına getirilen Brad Friedel da törende açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta çalışacağını için çok gururlu olduğunu belirten ABD'li futbol adamı, "Beşiktaş'ı daha güçlü yapmaya geldim. Harika bir teknik ekibimiz olacak. Transfer stratejileri ve yapımızı geliştirme adına Beşiktaş'a destek vermeye çalışacağım. Küresel anlamda büyük bir ağ oluşturacağız. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her konuda yönetimle çalışmaya geldim. Tekrar Türkiye'de olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

Mane F.Bahçe'ye çok yakın!
Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Galatasaray'a imzaya geliyor
DİĞER
Son dakika haberi: EURO 2024 heyecanı başladı! Nefes kesen koreografi...
10 milyon kişi yollara düştü! Bayram tatili başladı: Fırsatçının iştahı kabardı I Fiyatlar cep yaktı...
Cimbom'a Batshuayi önerisi! Görüşmeler başladı
Dzeko F.Bahçelileri şaşkına çevirdi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi!
Quaresma’dan flaş Beşiktaş itirafı!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Sancho ile kükreyecek Galatasaray Sancho ile kükreyecek 00:53
F.Bahçe'den transfer operasyonu! Mourinho... F.Bahçe'den transfer operasyonu! Mourinho... 00:33
Trabzonspor transferi açıkladı! Trabzonspor transferi açıkladı! 00:21
Yıldız isim F.Bahçe'ye geri döndü Yıldız isim F.Bahçe'ye geri döndü 00:21
Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam Zaha'ya çılgın teklif! İşte önerilen rakam 00:21
Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor Okan Buruk kalmasını istiyordu! Yıldız oyuncu Avrupa'ya gidiyor 00:21
Daha Eski
Dortmund Nuri Şahin'i resmen açıkladı! Dortmund Nuri Şahin'i resmen açıkladı! 00:21
A. Madrid'den F.Bahçe'ye transfer cevabı! Çağlar... A. Madrid'den F.Bahçe'ye transfer cevabı! Çağlar... 00:21
G.Saray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor G.Saray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor 00:21
F.Bahçe'den Silva bombası! F.Bahçe'den Silva bombası! 00:21
Van Bronckhorst'tan Ryan Kent sorusuna cevap! Van Bronckhorst'tan Ryan Kent sorusuna cevap! 00:21
F.Bahçe'ye Fransa'dan sol kanat! F.Bahçe'ye Fransa'dan sol kanat! 00:21