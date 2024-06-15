Brad Friedel: “Beşiktaş’ı daha güçlü yapmaya geldim”

Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu danışmanlığına getirilen Brad Friedel da törende açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta çalışacağını için çok gururlu olduğunu belirten ABD'li futbol adamı, "Beşiktaş'ı daha güçlü yapmaya geldim. Harika bir teknik ekibimiz olacak. Transfer stratejileri ve yapımızı geliştirme adına Beşiktaş'a destek vermeye çalışacağım. Küresel anlamda büyük bir ağ oluşturacağız. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her konuda yönetimle çalışmaya geldim. Tekrar Türkiye'de olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.