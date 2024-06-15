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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı!

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun başında Milan'dan transfer edilen Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı. İtalyanlar transferi böyle duyurdu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 16:45
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı!

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı!

Yeni transferler merak edilirken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı!

Sezon başında Milan'dan transfer edilen Ante Rebic Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı!

Hırvat yıldız oyuncuya İtalya'dan talip çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı!

İtalyan Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Hellas Verona, Ante Rebic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı!

30 yaşındaki Hırvat oyuncu Beşiktaş'ta 22 maçta görev alırken 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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