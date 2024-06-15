BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı!
Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun başında Milan'dan transfer edilen Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı. İtalyanlar transferi böyle duyurdu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Hırvat yıldız oyuncuya İtalya'dan talip çıktı.
İtalyan Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Hellas Verona, Ante Rebic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
30 yaşındaki Hırvat oyuncu Beşiktaş'ta 22 maçta görev alırken 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro olan Rebic'in 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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