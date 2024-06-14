TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Hummels müjdesi! Ünlü gazeteci açıkladı
Giovanni van Bronckhorst'u İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosuna önemli yıldızları dahil etmek isteyen siyah beyazlılar son olarak gündemine Mats Hummels'i almıştı. Ünlü gazeteci siyah beyazlılara transferde müjdeyi verdi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Alman futbolunun önemli ismi Mats Hummels'i gündemine alan Beşiktaş'a yıldız oyuncudan müjdeli haber geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Borussia Dortmund, Mats Hummels ile yollarını ayıracak.
Alman oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
35 yaşındaki stoperin bonservisi elinde bulunuyor. Siyah beyazlılar, yıldız oyuncunun transferini imza parasıyla bitirmeyi hedefliyor.
Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 40 maça çıkarken 4 gol, 1 asistle oynadı.
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