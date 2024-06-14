Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Hummels müjdesi! Ünlü gazeteci açıkladı

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Hummels müjdesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Giovanni van Bronckhorst'u İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosuna önemli yıldızları dahil etmek isteyen siyah beyazlılar son olarak gündemine Mats Hummels'i almıştı. Ünlü gazeteci siyah beyazlılara transferde müjdeyi verdi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 10:04
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Hummels müjdesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş'ta transfer için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Hummels müjdesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan ve Hollandalı çalıştırıcıyı İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Hummels müjdesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan siyah beyazlılar, stoper hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Hummels müjdesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Alman futbolunun önemli ismi Mats Hummels'i gündemine alan Beşiktaş'a yıldız oyuncudan müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Hummels müjdesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Borussia Dortmund, Mats Hummels ile yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Hummels müjdesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Alman oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Hummels müjdesi! Ünlü gazeteci açıkladı

35 yaşındaki stoperin bonservisi elinde bulunuyor. Siyah beyazlılar, yıldız oyuncunun transferini imza parasıyla bitirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Hummels müjdesi! Ünlü gazeteci açıkladı

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 40 maça çıkarken 4 gol, 1 asistle oynadı.

Türk Telekom
F.Bahçe'ye Fransa'dan sol kanat!
DİĞER
Dilan Polat’ın kardeşlerine tahliye! Sıla Doğu cezaevi çıkışı 'Dilan' diye haykırdı!
Önce İspanya sonra İtalya! Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği! G7 Liderler Zirvesi'ne özel davet
G.Saray'a dev piyango! 50 milyon Euro...
Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti! Şimdi G.Saray'a imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Van Bronckhorst'a imza töreni düzenleniyor | CANLI
G.Saray istemişti Beşiktaş alıyor! Kartal'dan '10 numara' transfer
Devamsızlıktan kalan öğrencilere af gelecek mi? | Bakan Tekin açıkladı
SEĞMEN KARDEŞLER GIDA HALKA ARZ | SEĞMEN halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?
DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van Bronckhorst'a imza töreni düzenleniyor | CANLI Van Bronckhorst'a imza töreni düzenleniyor | CANLI 10:52
Transfer kararı verildi! Batshuayi ve F.Bahçe... Transfer kararı verildi! Batshuayi ve F.Bahçe... 10:47
F.Bahçe'nin kamp programı belli oldu! F.Bahçe'nin kamp programı belli oldu! 10:10
Beşiktaş'a Hummels müjdesi! Ünlü gazeteci açıkladı Beşiktaş'a Hummels müjdesi! Ünlü gazeteci açıkladı 10:04
Transferde dev kapışma! F.Bahçe mi G.Saray mı? Transferde dev kapışma! F.Bahçe mi G.Saray mı? 10:01
Almanya - İskoçya maçı ne zaman? Almanya - İskoçya maçı ne zaman? 09:55
Daha Eski
Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti! Şimdi G.Saray'a imza atıyor Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti! Şimdi G.Saray'a imza atıyor 09:53
Mourinho'dan transfer kararı! O tarih ortaya çıktı Mourinho'dan transfer kararı! O tarih ortaya çıktı 09:44
TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN? TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN? 09:22
Okan Buruk'tan milli yıldıza onay çıktı! Okan Buruk'tan milli yıldıza onay çıktı! 09:14
ÇİN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? ÇİN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? 09:02
G.Saray'da orta saha operasyonu! Anlaşma sağlandı G.Saray'da orta saha operasyonu! Anlaşma sağlandı 08:58