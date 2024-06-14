TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Altay Bayındır ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer döneminde kalesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. İngiliz basını, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ın Beşiktaş ile anlaşma sağladığını iddia ederken, sözleşme süresi ve bonservis bedelini de duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
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EURO 2024 sonrası resmiyete dökülmesi beklenen bu transfer haberi için İngiliz basını da detayları paylaştı.
Beşiktaş yönetiminin Altay Bayındır için 5 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonuslar içeren bir paket hazırladığı aktarıldı. .Siyah-beyazlıların, Altay ile sezon biter bitmez anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
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