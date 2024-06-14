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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Altay Bayındır ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer döneminde kalesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. İngiliz basını, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ın Beşiktaş ile anlaşma sağladığını iddia ederken, sözleşme süresi ve bonservis bedelini de duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Altay Bayındır ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi

Beşiktaş, sezona iddialı bir kadro ile girmek isterken, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Altay Bayındır içi harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Altay Bayındır ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi

Daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmak isteyen milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United yönetimine bu durumu iletti ve kolaylık istedi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Altay Bayındır ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi

Prensip olarak Beşiktaş ile anlaşmaya varan Altay Bayındır, 3 yıllık sözleşmeye "Tamam" dedi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Altay Bayındır ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi

EURO 2024 sonrası resmiyete dökülmesi beklenen bu transfer haberi için İngiliz basını da detayları paylaştı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Altay Bayındır ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi

Beşiktaş yönetiminin Altay Bayındır için 5 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonuslar içeren bir paket hazırladığı aktarıldı. .Siyah-beyazlıların, Altay ile sezon biter bitmez anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

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