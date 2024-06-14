TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Altay Bayındır ile imzalıyor! İşte sözleşme süresi

Beşiktaş, sezona iddialı bir kadro ile girmek isterken, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Altay Bayındır içi harekete geçti.

Daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmak isteyen milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United yönetimine bu durumu iletti ve kolaylık istedi.