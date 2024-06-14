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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Hummels için yoğun mesai! Görüşmeler olumlu ilerliyor

Beşıktaş, Mats Hummels transferinin bitirilmesi için yoğun mesai harcanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Hummels için yoğun mesai! Görüşmeler olumlu ilerliyor

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Beşıktaş, Mats Hummels transferinin bitirilmesi için yoğun mesai harcanıyor. Alınan bilgiye göre Başkan Hasan Arat ve yönetici Kaan Şakul'un yürüttüğü görüşmeler olumlu şekilde yürüyor. Hummels'in en büyük çekincesi, kurulacak takımın başarılar kazanacak seviyede olması. Bu nedenle kararını vermek için siyah-beyazlılardan süre istedi. 35 yaşındaki dünyaca ünlü Alman stoper Beşiktaş'ın kadro planlamasını ve transfer çalışmalarını yakından izliyor. Hummels, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdi. Bu transferde Beşiktaş'ın en büyük rakibi olarak Milan gösteriliyor. Fakat Beşiktaş'ın teklifinin İtalyanlarınkinden iyi olduğu gelen haberler arasında. Borussia Dortmund ile kontratını tamamlayan Mats Hummels, serbest oyuncu statüsünde. Alman oyuncu, bu sezon Dortmund formasıyla 39 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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