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BEŞİKTAŞ HABERİ: Giovanni van Bronckhorst'a imza töreni düzenleniyor | CANLI YAYIN

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Hollandalı çalıştırıcı için imza töreni düzenliyor. Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 10:52 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 11:31
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Giovanni van Bronckhorst'a imza töreni düzenleniyor | CANLI YAYIN

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.

Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adam için imza töreni düzenliyor. İmza törenini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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HASAN ARAT: VAN BRONCKHORST'A İNANCIMIZ TAMDIR

"Giovanni kendini kanıtlamış bir isimdir. Hepimizin tanıdığı ve saygı duyduğu bir futbol insanıdır. Kulübümüz için en uygun isimlerden biri olduğuna inancımız tamdır. Teknik direktörümüz Giovanni van Bronckhorst ve yardımcısı Gastel'e hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş'a hoş geldiniz."

"Sezon başında oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi play-off turu bizim için son derece önemli. Hocamız bu kupada daha önce bu kupada final görmüş bir isim. Takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağına inanıyoruz."

"Giovanni, Beşiktaş'a hoş geldin. Dünyanın en iyi takımlarında oynamış, kupalar kazanmış, teknik direktörlük kariyerinde çok önemli başarılar kazanmış bir isimsin. Ocaktan beri Beşiktaş'ı çok yakından takip ettin. Ocak'ta hocamızlaa anlaşmak üzereydik, son gün van Bastel'in sözleşmesi nedeniyle anlaşmamız gerçekleşmedi ve başka bir karar aldık. Ama o günden sonra ilişkisini koparmadı. Her maçımızı izledi. Türkiye Kupası'ndan sonra tebrik için beni ilk arayan isimlerden biri oldu Giovanni. Gio'nun takımı çok yakından takip ettiğine şahit olduk. Van Gastel'in de sözleşmesi bitti, Gio bize hazır olduğunu bizlere söyledi. Biz arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar sonucunda anlaşma yapmaya karar verdik. Bundan dolayı da çok mutluyuz."

"Yapmış olduğumuz çalışmalarda plan ve proje çerçevesinde büyük hazırlıklar yaptık. Transferde çok dikkatli çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda planla, sabırla, akılla ilerleme yönünde olacaktır. Transfer, gelecek ve gideceklerle bir bütündür. Beşiktaş'ın elinin güçlü olmasını istiyorsanız, herkesin son derece dikkatli olması lazım. Her gün haberler çıkıyor. Ama biz kendi bildiğimiz prensipler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz."

VAN BRONCKHORST: BENİM İÇİN BÜYÜK BİR AN

"Sayın Başkan sıcak karşılamanız için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Çalışmaya başlamak için sabırsızım. Kulübün ne kadar büyük olduğunu zaten biliyordum. Taraftarlarla tanışmak konusunda sabırsızım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız başarılı olmak için. Benim için de çok büyük bir an. Göreve başlamak için sabırsızlanıyorum."

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