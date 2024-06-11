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Paulista yükleniyor

Sıyah beyazlı yönetim, stoper transferi için yoğun çalışıyor. Kaliteli ve lider özellikli isimler isteyen Beşiktaş'ın ilk rotası İspanyol devi Atletico Madrid olurken bu takımda sözleşmesi biten Gabriel Paulista ile Stefan Savic için masaya oturuldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
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Paulista yükleniyor

Sıyah beyazlı yönetim, stoper transferi için yoğun çalışıyor. Kaliteli ve lider özellikli isimler isteyen Beşiktaş'ın ilk rotası İspanyol devi Atletico Madrid olurken bu takımda sözleşmesi biten Gabriel Paulista ile Stefan Savic için masaya oturuldu. Stefan Savic'in yüksek maaş beklentisini aşamayan Kartal, Paulista'da ise ilerleme sağladı. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu gelmeye yeşil ışık yaktı. Son pürüzlerin de halledilmesinin ardından Beşiktaş yönetiminin 1.87 boyundaki savunmacıyı kısa süre içinde İstanbul'a getirerek resmi imzayı attırması bekleniyor.

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