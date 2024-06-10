Cenk Tosun: Gol atmak için geldim

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) gol yollarında sıkıntı yaşayacağını düşünmediğini söyleyen milli futbolcu Cenk Tosun, kendisinin de gol atmak için elinden geleni yapacağını belirtti. Jeneriklik golleriyle tanınan bir futbolcu olduğunun hatırlatılması üzerine Cenk Tosun, "Benim işim o, ben buraya gol atmak için geldim. İnşallah jeneriklik gol olur ama ondan daha önemlisi takımın başarısıdır. Jeneriklik gol mü gruptan çıkmak mı derseniz ben her türlü gruptan çıkmayı tabii ki de kabul ederim. Ama ben buraya gol atmak için getirildiysem, atmak için de her şeyimi vereceğim" dedi.

SIKINTI YAŞAMAYIZ

Cenk Tosun, milli takımın gol yollarında herhangi bir problem yaşamadığına da vurgu yaptı. Kırmızı beyazlı futbolcu, "Şu son 3 maça bakılacak olursa dediğiniz doğru ama elemelerle birlikte hazırlık maçları ile birlikte 20 gol atmışız yanlış bilmiyorsam. Bunu da 17 tane farklı futbolcu atmış. O yüzden sadece golcüler değil, bizde herkes gol atabiliyor. Herkes gol yükünü çekiyor. Bu takımın gol yollarında sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum" diye konuştu.

ADIM ADIM GİDECEĞİZ

Turnuvada takım olarak kendilerinden beklentinin yüksek olmasının üzerlerinde baskı oluşturup oluşturmadığıyla alakalı gelen bir soruya ise Cenk, "Adım adım gitmek istiyoruz. Bizim önceliğimiz gruptaki 3 maç. İnşallah onları çok güzel geçirip, sonra adım adım devam etmek istiyoruz" cevabını verdi.

DAHA GÜÇLÜ DÖNECEKLER

EURO 2024 nihai kadrosuyla birlikte aralarından ayrılmak zorunda kalan futbolcu arkadaşları için üzüldüğünü de dile getiren Cenk Tosun, Ozan Kabak olsun, Enes Ünal olsun onlarla da burada olmak, onları da burada görmek isterdik. Ama futbol maalesef böyle, ben de yaşadım. Biliyorum, onlar çok güçlü. İnşallah bu sakatlığı atlatıp daha güçlü döneceklerdir" ifadelerini kullandı.

KENDİ GÜCÜMÜZÜ BİLİYORUZ

Milli takımın, EURO 2024'te Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu değerlendiren golcü oyuncu, "Kimseyi küçümsemek istemem tabii. Ama Gürcistan'ın kaybedeceği hiçbir şey yok. Portekiz'i zaten söylemeye gerek yok. Turnuvanın belki favorilerinden biri. Çekya da çizgisini bozmayan, her turnuvaya katılan, iyi bir takım. O yüzden kolay bir grup da değil ama biz kendi gücümüze güveniyoruz. İnşallah üç maçtan da güzel sonuçlar alırız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM

Arda Güler, Semih Kılıçsoy ve Kenan Yıldız'dan 'büyük yıldız adayları' diye bahseden Cenk Tosun, şunları söyledi: "Onlar benim küçük kardeşlerim. Her zaman yanımdan ayrılmıyorlar. Ben de onlara iyi bir örnek olmaya çalışıyorum. Çünkü ben de o yolları geçtim. Üçü de gerçekten çok büyük yetenek, çok büyük yıldız adayları güzel bir jenerasyon yakaladık" dedi.