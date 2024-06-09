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1 Temmuz topbaşı
Beşiktaş'ta, Giovanni van Bronckhorst dönemi başlıyor. Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü, Perşembe günü İstanbul'da olacak. Hollandalı çalıştırıcı, sonrasında düzenlenecek törende 2 artı 1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 1 Temmuz'da topbaşı yapacak Kara Kartal'da çalışmalar başlayana kadar Samet Aybaba, Brad Friedl ve Giovanni van Bronckhorst transfer sürecini yönetecek.
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