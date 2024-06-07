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Yeniden devrede
Siyah beyazlıların devre arası da transfer etmek istediği ancak Valencia'dan ayrılıp Atletico Madrid'in yolunu tutan Gabriel Paulista için tekrar devreye girdiği ifade edildi. Kartal'ın İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki savunma oyuncusunu bu kez kadroya katmak için ısrarcı davrandığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın savunmadaki lider stoper eksikliğini tecrübeli yıldızla doldurmak istediği ve kısa süre içerisinde Sambacı ile görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında.
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