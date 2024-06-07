Haberler Beşiktaş Semih Kılıçsoy “golden boy” listesinde

Semih Kılıçsoygolden boy” listesinde

İtalyan spor gazetesi Tuttosport'un Avrupa'da 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verdiği Golden Boy ödülü için 2024 listesinde haziran ayı güncellemesi gerçekleştirildi. Listenin ilk 10 sırasında sadece iki isim değişirken Ajax'tan Jorrel Hato ve Atletico Madrid'den Arthur Vermeeren ilk 10 dışında kaldı. Bu isimlerin yerine ise Pau Cubarsi ve Aleksandar Pavlovic dahil oldu. Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy 59. sıradan listeye girerken Beşiktaş'ın transfer listesindeki Kasımpaşalı Yasin Özcan da 67. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Semih Kılıçsoy “golden boy” listesinde
İtalyan spor gazetesi Tuttosport'un Avrupa'da 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verdiği Golden Boy ödülü için 2024 listesinde haziran ayı güncellemesi gerçekleştirildi. Listenin ilk 10 sırasında sadece iki isim değişirken Ajax'tan Jorrel Hato ve Atletico Madrid'den Arthur Vermeeren ilk 10 dışında kaldı. Bu isimlerin yerine ise Pau Cubarsi ve Aleksandar Pavlovic dahil oldu. Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy 59. sıradan listeye girerken Beşiktaş'ın transfer listesindeki Kasımpaşalı Yasin Özcan da 67. sırada kendine yer buldu.
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