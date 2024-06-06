Yeni hoca Bronckhorst

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları dün akşam noktalandı. Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un göreve getirildiğini açıkladı. Beşiktaş, son olarak Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Öte yandan Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yapacağı belirtildi. Siyah- Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Yönetim Kurulumuz tarafından yeni dönem yapılanmasıyla ilgili gerçekleştirilen detaylı çalışmalar sonucu Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Hollandalı Giovanni van Bronckhorst getirilmiştir

İMZA TARİHİ SONRA AÇIKLANACAK

"2+1 yıllık anlaşmaya varılan Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacaktır. Yeni Teknik Direktörümüzün imza töreni ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Giovanni van Bronckhorst'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." Siyah-beyazlı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamanın ardından van Bronckhorst internetten en çok aratılan isimler arasına girdi.

RANGERS İLE FİNAL OYNADI

Gio, teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak başladı. 2015 teknik direktörlük görevine yükselen van Bronckhorst, kariyeri boyunca 1 kez Hollanda Ligi (Eredivisie) şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları yaşadı. van Bronckhorst, Glasgow Rangers'ı 2021-22 sezonunda UEFA

Europa League finaline taşımayı başardı.

MERHABA KARA KARTAL

Kartal'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş için ilk açıklamasını yaptı. Siyah beyazlı takımın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Hollandalı çalıştırıcı, "Merhaba kara kartal! Ben Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'a geliyorum." ifadelerini kullandı. Hollandalı hocanın paylaşımı beğeni topladı.

TOPRAKTEPE YARDIMCISI

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdüğü geçen sezon 6 kez hoca değişikliğine giden ve iki kez göreve gelen Serdar Topraktepe ile kupaya uzanan Beşiktaş, hocasına gereken payeyi verdi. En zor anlarda takımın başına gelen ve kupanın kazanılmasında büyük pay sahiplerinden biri olan teknik direktör Serdar Topraktepe, Hollandalı hoca Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılığını yapacak. Beşiktaş'ın her kademesinde görev almaya her fırsatta hazır olduğunu dile getiren 48 yaşındaki teknik adam, yönetimden gelen van Bronckhorst'un yardımcılığı teklifini düşünmeden kabul etti. Serdar Topraktepe'ye sahip çıkılması da taraftarı mutlu etti.

TAM BiR KUPA CANAVARI

Profesyonel futbolculuk kariyerine 1993 yılında Hollanda'nın Rotterdam kulübünde başlayan van Bronckhorst daha sonra Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüplerin formalarını giydi ve kariyeri boyunca orta sahada ve savunmada görev yaptı. Gio lakabıyla tanınan van Bronckhorst, Feyenoord formasıyla 2010 yılında futbola veda ettiği güne kadar; Barcelona formasıyla 1 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez İspanya La Liga, 2 kez İspanya Süper Kupa şampiyonlukları, Arsenal formasıyla 1 kez İngiltere Premier League, 2 kez FA Cup, 1 kez League Cup, 1 kez İngiltere Süper Kupa şampiyonlukları, Glasgow Rangers formasıyla 2 kez İskoçya Ligi, 1 kez İskoçya Kupası, 1 kez İskoçya Lig Kupası, Feyenoord formasıyla 2 kez Dutch Cup kazandı. van Bronckhorst Hollanda milli takımıyla 1998-2010 yılları arasında 3 kez Dünya Kupası'nda, 3 kez de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer aldı. Gio, 2010 Dünya Kupası'nda finalde İspanya'ya karşı kaptan olarak takımının başında sahaya çıktı.

METE VARDAR: GÜVENİMİZ TAM

van Bronckhorst ile ilgili A Spor'a konuşan Başkan Yardımcısı Mete Vardar: "Giovanni van Bronckhorst'a güvenimiz tam. İlk geldiğimiz dönemde de kendisiyle ilgili araştırmalarımız vardı. Doğru karar verdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah iyi bir kamp geçireceğiz. Beşiktaş'ın geçen sezon en büyük sorunu, kadroyu geç kurmasıydı. Kamp süreci doğru geçmedi ve lige yansıdı. Giovanni Hoca da çok heyecanlı" dedi.