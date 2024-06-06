Haberler Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst'un yardımcıları belli oldu!

Giovanni van Bronckhorst'un yardımcıları belli oldu!

Beşiktaş, yeni sezonda Giovanni van Bronckhorst önderliğinde sahaya çıkacak. Hollandalı teknik adamın yardımcılıklarını, Serdar Topraktepe ve Jean Paul van Gastel yapacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 10:25
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Giovanni van Bronckhorst'un yardımcıları belli oldu!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst'un getirildiğini duyurdu. Siyah-beyazlılar, bir yılı opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Serdar Topraktepe ve Jean Paul van Gastel'in yapacağını bildirdi.

Teknik direktörlük kariyerinde 6 kupaya sahip

Feyenoord U-21 Takımı'nda teknik direktörlüğe başlayan Giovanni van Bronckhorst, A takımda yardımcı antrenörlük tecrübesi yaşadıktan sonra Mayıs 2015'te Hollanda ekibinin başına geçti. Sahada genellikle 4-3-3 dizilişini tercih eden 49 yaşındaki teknik adam, Feyenoord'un başında 176 maça çıktı ve 1.99'luk puan ortalaması tutturdu. 2019 yılında görevinden ayrılan Hollandalı teknik direktör, 2020 yılında Çin'in Guangzhou City takımı ile anlaştı fakat sadece 23 maçta takımın başında bulundu. Son olarak futbolculuk kariyerinde de formasını giydiği İskoçya ekibi Rangers ile anlaşan van Branckhorst, 68 maçta 2.01 puan ortalaması yaptı.

Van Bronckhorst, teknik direktörlük kariyeri boyunca bir kez Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları elde etti. Hollandalı, Rangers'ı 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline taşımayı başardı.

Giovanni van Bronckhorst, Kasım 2022'den itibaren takım çalıştırmıyor.

Milli formayı 106 kez giydi

Kariyerine orta saha oyuncusu olarak başlayan Giovanni van Bronckhorst, ilerleyen dönemlerde oynadığı takımlarda sol bek olarak da görev yaptı. Van Bronckhorst, Rotterdam alt yapısında başladığı kariyeri boyunca sırasıyla Feyenoord, Waalwijk, Rangers, Arsenal ve Barcelona kulüplerinde oynadı. 106 kez milli formayı giyen Endonezya asıllı Hollandalı, milli takımda 6 gol kaydetti. Giovanni van Bronckhorst, Temmuz 2010'da futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Buruk ayrılığı onaylayacak mı?
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı!
DİĞER
Sibel Can'ın gözdesiydi... Eski sevgilisi başından vurdu hayatı kabusa döndü! Mutlu Kaya'nın son hali ortaya çıktı!
Anayasadan Türkiye meselelerine... Erdoğan - Akşener zirvesinin perde arkası ve İYİ Parti'deki yansımaları! Aylar önce ne rica etti?
Sterling ile anlaşma tamam!
Lewandowski kararını açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal ve Fırtına'nın Savic kapışması!
Gedson'a Arabistan ekipleri talip oldu!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk ayrılığı onaylayacak mı? Buruk ayrılığı onaylayacak mı? 10:46
Cedric Kipre Trabzonspor'a çok yakın! Cedric Kipre Trabzonspor'a çok yakın! 10:43
Giovanni van Bronckhorst'un yardımcıları belli oldu! Giovanni van Bronckhorst'un yardımcıları belli oldu! 10:25
BARAJ DOLULUK ORANLARI BARAJ DOLULUK ORANLARI 10:04
Polonya - Ukrayna maçı ne zaman? Polonya - Ukrayna maçı ne zaman? 09:55
Almanya - Yunanistan maçı ne zaman? Almanya - Yunanistan maçı ne zaman? 09:50
Daha Eski
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mourinho çalımı! 09:48
İngiltere - İzlanda maçı ne zaman? İngiltere - İzlanda maçı ne zaman? 09:46
Romanya - Lihtenştayn maçı ne zaman? Romanya - Lihtenştayn maçı ne zaman? 09:42
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! 3 mevkiye 3 transfer birden G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! 3 mevkiye 3 transfer birden 09:40
Çekya - Malta maçı ne zaman? Çekya - Malta maçı ne zaman? 09:39
Avrupa Atletizm Şampiyonası İtalya'da start alıyor! Avrupa Atletizm Şampiyonası İtalya'da start alıyor! 09:38