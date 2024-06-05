Haberler Beşiktaş Garanti kontratlar baş ağrıtacak!

Garanti kontratlar baş ağrıtacak!

Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin garanti kontratları çok baş ağrıtacak. Takıma veda eden Ghezzal'ın yanı sıra kiralık gelen Worrall, ayrılan ilk isimler olmuştu. Yönetim yeni sezonda Amartey, Rebic, Chamberlain ve Aboubakar'la devam etmeyi düşünmüyor. Yerlide ise Umut Meraş, Onur Bulut ve Tayfur Bingöl yolcu. Başkan Hasan Arat ve yönetimi, bu süreci minimum hasarla atlatmak amacında. Özellikle Rebic ve Chamberlain gibi yüksek maaşlı oyuncuların garanti sözleşmelerini sonlandırmak ise siyah-beyazlılar için önemli bir handikap olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Garanti kontratlar baş ağrıtacak!
Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin garanti kontratları çok baş ağrıtacak. Takıma veda eden Ghezzal'ın yanı sıra kiralık gelen Worrall, ayrılan ilk isimler olmuştu. Yönetim yeni sezonda Amartey, Rebic, Chamberlain ve Aboubakar'la devam etmeyi düşünmüyor. Yerlide ise Umut Meraş, Onur Bulut ve Tayfur Bingöl yolcu. Başkan Hasan Arat ve yönetimi, bu süreci minimum hasarla atlatmak amacında. Özellikle Rebic ve Chamberlain gibi yüksek maaşlı oyuncuların garanti sözleşmelerini sonlandırmak ise siyah-beyazlılar için önemli bir handikap olacak.
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