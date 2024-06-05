Aday çok imza yok

Beşiktaş'ta, Santos'un gönderilmesinin ardından teknik direktör arayışlarının uzaması camiayı endişelendirse de görüşülen isimler arasından en iyisinin getirilmesi planlanıyor. Siyah-beyazlılar, Türk ve yabancı adayları geçmişte yapılan hataları tekrarlamamak adına ince eleyip sık dokuyor. Yönetimin masaya yatırdığı adaylardan yerlilerde; Sergen Yalçın ve Nuri Şahin, yabancıda ise Allegri, Xavi, Pochettino, Bilic, Solskjaer, van Bronckhorst'la görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Kara Kartal'da el sıkışılan Bilic ve van Bronckhorst takımın başına geçmek için hazırda bekliyor. Norveçli Solskjaer için ikna çalışmaları sürüyor. Ancak siyah-beyazlı yönetim, ses getirecek büyük bir isim için de şartlarını zorlayacak. Barcelona'dan ayrılan Xavi, Juventus'a veda eden Allegri ile Chelsea'den gönderilen Pochettino konusunda yoğun bir mesai harcandığı öğrenildi. Yerli isimler arasında öne çıkan Sergen Yalçın ve Nuri Şahin'le de temasların devam ettiği ve önümüzdeki günlerde teknik direktör bilmecesinin çözüleceği bildirildi.