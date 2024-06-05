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Aboubakar’a Meksika’dan talip

Beşiktaş'ta gönderilecekler listesindeki Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. Meksika medyasına göre; Meksika ekiplerinden Tigres, Aboubakar için harekete geçti. Tigres yönetiminin, 32 yaşındaki Kamerunlu santrfor ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 34 maça çıkan Aboubakar bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asist katkısı sağladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Aboubakar’a Meksika’dan talip
Beşiktaş'ta gönderilecekler listesindeki Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. Meksika medyasına göre; Meksika ekiplerinden Tigres, Aboubakar için harekete geçti. Tigres yönetiminin, 32 yaşındaki Kamerunlu santrfor ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 34 maça çıkan Aboubakar bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asist katkısı sağladı.
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