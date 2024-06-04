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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jokerini Almanya'da buldu!

Gelecek sezonda iddialı bir konumda olmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Önemli takviyelere imza atmayı planlayan siyah-beyazlılar transferde rotayı Almanya'ya çevirdi. Yönetim, Bundesliga 2 ekiplerinden Köln’ün orta sahası Dejan Ljubicic ile ilgileniyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Jokerini Almanya'da buldu!

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Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekibin bu sezon Bundesliga 2'ye düşen Köln'ün Avusturyalı orta sahası Dejan Ljubicic ile ilgilendiği öğrenildi. Oyuncunun durumunu yakından takip eden Kartal'ın kısa süre içerisinde 26 yaşındaki futbolu için harekete geçebileceği de gelen haberler arasında.

TAM BİR JOKER

Bu sezon 27 maçta forma giyen Ljubicic, skor üretemese de takım arkadaşlarına 2 asistlik katkıda bulundu. 6, 8 ve 10 numaralı pozisyonlarda görev yapabilen tecrübeli futbolcu, mücadeleci yapısıyla ön plana çıkıyor. Avusturya Milli Takımı formasını da 9 kez sırtına geçiren 26 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda ülkesi adına 1 gol kaydetti.

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