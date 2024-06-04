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Stefan Savic aşkı depreşti
Beşiktaş, Atletico Madrid ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Stefan Savic için harekete geçti. Savic kendisine gelen Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetmesi üzerine Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Siyah-Beyazlılar 33 yaşındaki Karadağlı savunmacıyla ve Atletico Madrid ile görüşme yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 33 resmi maça çıkan Stefan Savic bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.
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