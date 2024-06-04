Beşiktaş'a Berghuis'ten haber var! Hollanda basını duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Hollanda'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in derlediği habere göre; Steven Berghuis'in Ajax'tan ayrılmak istediği ve Beşiktaş'ın daha önce önerdiği 2.5 milyon Euro'luk maaş teklifini artırması halinde bu transferde gelişmeler yaşanabileceği iddia edildi.

Siyah-beyazlı takımın 32 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu için yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak konusu. Bu sezon 29 maçta 8 gol, 10 asistle oynayan yıldız ismin kontratı 2025'te sona erecek.