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Beşiktaş'a Berghuis'ten haber var! Hollanda basını duyurdu

Son dakika spor haberi: Kanat bölgesine takviye planlayan Beşiktaş, Ajax'ta forma giyen Steven Berghuis için bir süredir görüşmelerde bulunuyor. Siyah-beyazlıların gözdesi konumundaki yıldız oyuncu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş'a Berghuis'ten haber var! Hollanda basını duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Hollanda'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in derlediği habere göre; Steven Berghuis'in Ajax'tan ayrılmak istediği ve Beşiktaş'ın daha önce önerdiği 2.5 milyon Euro'luk maaş teklifini artırması halinde bu transferde gelişmeler yaşanabileceği iddia edildi.

Siyah-beyazlı takımın 32 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu için yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak konusu. Bu sezon 29 maçta 8 gol, 10 asistle oynayan yıldız ismin kontratı 2025'te sona erecek.

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