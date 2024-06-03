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Yeniden harekete geçti
Kartal, Berghuis'i transfer etmek adına yeniden menajerler aracılığıyla girişimlerde bulunuyor. Oyuncunun yeşil ışık yakması halinde kulüpler arasındaki görüşmeler başlayabilir. Beşiktaş'ın Ajax'a devre arasında 2.5 milyon Euro + bonuslar içeren bir teklif yaptığı belirtilmişti. Kartal'ın bu rakamın da üzerine çıkma seçeneği söz konusu. Geçtiğimiz sezon Ajax ile 29 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 8 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.
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