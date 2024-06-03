Haberler Beşiktaş Yeniden harekete geçti

Yeniden harekete geçti

Kartal, Berghuis'i transfer etmek adına yeniden menajerler aracılığıyla girişimlerde bulunuyor. Oyuncunun yeşil ışık yakması halinde kulüpler arasındaki görüşmeler başlayabilir. Beşiktaş'ın Ajax'a devre arasında 2.5 milyon Euro + bonuslar içeren bir teklif yaptığı belirtilmişti. Kartal'ın bu rakamın da üzerine çıkma seçeneği söz konusu. Geçtiğimiz sezon Ajax ile 29 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 8 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Yeniden harekete geçti
Kartal, Berghuis'i transfer etmek adına yeniden menajerler aracılığıyla girişimlerde bulunuyor. Oyuncunun yeşil ışık yakması halinde kulüpler arasındaki görüşmeler başlayabilir. Beşiktaş'ın Ajax'a devre arasında 2.5 milyon Euro + bonuslar içeren bir teklif yaptığı belirtilmişti. Kartal'ın bu rakamın da üzerine çıkma seçeneği söz konusu. Geçtiğimiz sezon Ajax ile 29 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 8 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.
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