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Tosun görüşme odasına
Kontratı biten tecrübeli golcüyü takımda tutmak isteyen yönetimin Cenk'le kısa süre içinde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Yıldız futbolcu ile yapılacak görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusu. 32 yaşındaki futbolcuya Trendyol Süper Lig ve MLS'ten de teklifler olduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıkan Cenk Tosun bu karşılaşmalarda 11 gol, 8 asistlik katkı sağladı.
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