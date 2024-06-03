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Sarri ısrarı sürüyor
Beşiktaş alternatif hoca arayışlarına da devam ediyor. Lucescu, Bilic ile dikkatleri dağıtan siyah-beyazlılar sağ gösterip, sol vuracak. Asbaşkan Hüseyin Yücel, Maurizzio Sarri ile bir görüşme yaptı. Sarri'nin bu hafta olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapması bekleniyor. İtalyan teknik adam, siyah-beyazlılarla temas kurdu. Son kararını önümüzdeki hafta vereceğini kendisine 1 hafta süre vermelerini istedi. Asbaşkan Hüseyin Yücel ısrarla Sarri'yi takımın başında görmek istiyor. Yücel, Başkan Hasan Arat'la yaptığı görüşmede Sarri'den olumlu dönüş beklediğini söyledi. Hatta daha da iddialı bir ifade kullandı: Bu hafta KAP gelir.
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