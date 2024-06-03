Haberler Beşiktaş Sarri ısrarı sürüyor

Sarri ısrarı sürüyor

Beşiktaş alternatif hoca arayışlarına da devam ediyor. Lucescu, Bilic ile dikkatleri dağıtan siyah-beyazlılar sağ gösterip, sol vuracak. Asbaşkan Hüseyin Yücel, Maurizzio Sarri ile bir görüşme yaptı. Sarri'nin bu hafta olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapması bekleniyor. İtalyan teknik adam, siyah-beyazlılarla temas kurdu. Son kararını önümüzdeki hafta vereceğini kendisine 1 hafta süre vermelerini istedi. Asbaşkan Hüseyin Yücel ısrarla Sarri'yi takımın başında görmek istiyor. Yücel, Başkan Hasan Arat'la yaptığı görüşmede Sarri'den olumlu dönüş beklediğini söyledi. Hatta daha da iddialı bir ifade kullandı: Bu hafta KAP gelir.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sarri ısrarı sürüyor
Beşiktaş alternatif hoca arayışlarına da devam ediyor. Lucescu, Bilic ile dikkatleri dağıtan siyah-beyazlılar sağ gösterip, sol vuracak. Asbaşkan Hüseyin Yücel, Maurizzio Sarri ile bir görüşme yaptı. Sarri'nin bu hafta olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapması bekleniyor. İtalyan teknik adam, siyah-beyazlılarla temas kurdu. Son kararını önümüzdeki hafta vereceğini kendisine 1 hafta süre vermelerini istedi. Asbaşkan Hüseyin Yücel ısrarla Sarri'yi takımın başında görmek istiyor. Yücel, Başkan Hasan Arat'la yaptığı görüşmede Sarri'den olumlu dönüş beklediğini söyledi. Hatta daha da iddialı bir ifade kullandı: Bu hafta KAP gelir.
Fransa Ligi'ni sallayan golcü G.Saray'a!
F.Bahçe'den ilk bomba transfer!
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’de Osmanlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya tarih dersi verdi!
Başkan Erdoğan'dan 'teröristan' tepkisi: Bataklık kurutulmadan huzur yok! | AK Parti'nin yeni yol haritasının şifreleri
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den!
Resmi teklif geldi! İşte Barış Alper'in yeni adresi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan golcü bombası! Resmi teklif yapıldı
Beşiktaş'a Komşu'dan kanat!
Canlı dolar ve altın fiyatları
Süper Loto çekildi! (2 Haziran)
SOĞUK KURABİYE TARİFİ🤤🍓
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları ABD'yi devirdi! Filenin Sultanları ABD'yi devirdi! 01:20
Mourinho için flaş manşet: İnanılmaz ama gerçek! Mourinho için flaş manşet: İnanılmaz ama gerçek! 01:20
Mourinho için flaş manşet: İnanılmaz ama gerçek! Mourinho için flaş manşet: İnanılmaz ama gerçek! 01:12
O yıldız G.Saray'ı takibe aldı! O yıldız G.Saray'ı takibe aldı! 00:54
Ancelotti, Arda Güler'i böyle takdim etti! Ancelotti, Arda Güler'i böyle takdim etti! 00:54
Mourinho: F.Bahçe taraftarına söz veriyorum... Mourinho: F.Bahçe taraftarına söz veriyorum... 00:54
Daha Eski
F.Bahçe'den flaş paylaşım: Mourinho evreni F.Bahçe'den flaş paylaşım: Mourinho evreni 00:53
Icardi'den Mourinho'nun imza törenine gönderme! Icardi'den Mourinho'nun imza törenine gönderme! 00:53
Beşiktaşlı yıldız takıma veda ettiğini açıkladı! Beşiktaşlı yıldız takıma veda ettiğini açıkladı! 00:53
Lewandowski'den flaş F.Bahçe açıklaması! Lewandowski'den flaş F.Bahçe açıklaması! 00:53
Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı... Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı... 00:53
Dünya yıldızı F.Bahçe'ye gelmek istiyor! Dünya yıldızı F.Bahçe'ye gelmek istiyor! 00:53