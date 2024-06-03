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Beşiktaş’ta 4000’den fazla üyelik iptal edildi!
Beşiktaş Yönetimi, geçen dönem yapılan kongre üyeliklerinde usulsüzlük tespit ederek 4000'den fazla üyenin üyeliğini iptal etti. Yapılan açıklamada, "Uzun incelemeler sonucunda yapılan üyelik formlarında kefil üye imzası bulunmadığı veya yetersiz kaldığı belirlendi. Bu nedenle bu üyelerin üyelikleri iptal edildi" ifadeleri kullanıldı. Üyelikleri iptal edilen kişiler, Beşiktaş Kulübüne itiraz dilekçesi verebilecekler. İtirazlar Kulüp Yönetimi tarafından değerlendirilecek ve sonrasında bir karar verilecek.
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