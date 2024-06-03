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Beşiktaş’ta 4000’den fazla üyelik iptal edildi!

Beşiktaş Yönetimi, geçen dönem yapılan kongre üyeliklerinde usulsüzlük tespit ederek 4000'den fazla üyenin üyeliğini iptal etti. Yapılan açıklamada, "Uzun incelemeler sonucunda yapılan üyelik formlarında kefil üye imzası bulunmadığı veya yetersiz kaldığı belirlendi. Bu nedenle bu üyelerin üyelikleri iptal edildi" ifadeleri kullanıldı. Üyelikleri iptal edilen kişiler, Beşiktaş Kulübüne itiraz dilekçesi verebilecekler. İtirazlar Kulüp Yönetimi tarafından değerlendirilecek ve sonrasında bir karar verilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş’ta 4000’den fazla üyelik iptal edildi!
Beşiktaş Yönetimi, geçen dönem yapılan kongre üyeliklerinde usulsüzlük tespit ederek 4000'den fazla üyenin üyeliğini iptal etti. Yapılan açıklamada, "Uzun incelemeler sonucunda yapılan üyelik formlarında kefil üye imzası bulunmadığı veya yetersiz kaldığı belirlendi. Bu nedenle bu üyelerin üyelikleri iptal edildi" ifadeleri kullanıldı. Üyelikleri iptal edilen kişiler, Beşiktaş Kulübüne itiraz dilekçesi verebilecekler. İtirazlar Kulüp Yönetimi tarafından değerlendirilecek ve sonrasında bir karar verilecek.
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