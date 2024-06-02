Haberler Beşiktaş Polonyalı golcü listede

Polonyalı golcü listede

Cenk Tosun'un henüz kontratını uzatmayan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın durumu da net değil. Kendisine teklif gelirse değerlendirme yapılacak ve gereken kolaylık sağlanacak. Semih Kılıçsoy'un da yoğun maç trafiğinde yalnız bırakılmayarak önemli bir isimle alternatifilendirilecek. Listedeki isimlerden biri ise Arkadiusz Milik. Polonyalı golcü için kısa süre içerisinde görüşme gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Polonyalı golcü listede
Cenk Tosun'un henüz kontratını uzatmayan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın durumu da net değil. Kendisine teklif gelirse değerlendirme yapılacak ve gereken kolaylık sağlanacak. Semih Kılıçsoy'un da yoğun maç trafiğinde yalnız bırakılmayarak önemli bir isimle alternatifilendirilecek. Listedeki isimlerden biri ise Arkadiusz Milik. Polonyalı golcü için kısa süre içerisinde görüşme gerçekleştirilecek.
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