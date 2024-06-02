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Michut’a Kartal pençesi
Adana Demirspor'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Edouard Michut'ya Beşiktaş talip oldu. Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; gelecek sezon İtalya Serie A'da mücadele edecek olan Parma, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak için harekete geçti. Öte yandan, Yönetimin hedefi, Portekiz ekibi Benfica'yla sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria. Kanat hattında önceliği Di Maria'ya veren idareciler, santrfor için de gözünü Dortmund'dan Sebastien Haller'e dikti. Stoperdeki hedef ise Atletico Madrid'le yollarını ayıran Mario Hermoso.
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