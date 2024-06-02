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Cenk, Salih’i baz alıyor
Beşiktaş, iç transferdeki sorunları halletmek için yoğun çaba harcıyor. Siyah beyazlılar, sözleşmesi sona eren ve Avrupa Şampiyonası için A Milli Takımı'na giden Cenk Tosun ile, buradan dönüşte masaya oturacak. Golcü futbolcunun para talebinin Salih Uçan'ın alacağı rakama göre gerçekleşeceği ifade edildi. Geçen sezon Salih ile birlikte 10 milyon lira yıllık ücrete oynayan Cenk'in, yine takım arkadaşının ücretini baz alacağı öğrenildi.
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