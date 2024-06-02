Haberler Beşiktaş Cenk, Salih’i baz alıyor

Cenk, Salih’i baz alıyor

Beşiktaş, iç transferdeki sorunları halletmek için yoğun çaba harcıyor. Siyah beyazlılar, sözleşmesi sona eren ve Avrupa Şampiyonası için A Milli Takımı'na giden Cenk Tosun ile, buradan dönüşte masaya oturacak. Golcü futbolcunun para talebinin Salih Uçan'ın alacağı rakama göre gerçekleşeceği ifade edildi. Geçen sezon Salih ile birlikte 10 milyon lira yıllık ücrete oynayan Cenk'in, yine takım arkadaşının ücretini baz alacağı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Cenk, Salih’i baz alıyor
Beşiktaş, iç transferdeki sorunları halletmek için yoğun çaba harcıyor. Siyah beyazlılar, sözleşmesi sona eren ve Avrupa Şampiyonası için A Milli Takımı'na giden Cenk Tosun ile, buradan dönüşte masaya oturacak. Golcü futbolcunun para talebinin Salih Uçan'ın alacağı rakama göre gerçekleşeceği ifade edildi. Geçen sezon Salih ile birlikte 10 milyon lira yıllık ücrete oynayan Cenk'in, yine takım arkadaşının ücretini baz alacağı öğrenildi.
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