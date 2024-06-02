DİĞER
Beşiktaş’ın yayın geliri belli oldu!
Süper Lig kulüplerinin yayın gelir dağılımı belli oldu. Şampiyon Galatasaray 239,9 milyon lira kazanırken, lig ikincisi Fenerbahçe 217,2 milyon liranın sahibi oldu. Beşiktaş 145 milyon lirayla yayın geliri paylaşımında 3'üncü sırayı elde etti. Beşiktaş'taki 90,1 milyon euroluk harcama karşısında kazanılan yayın geliri 4,6 milyon euroda kaldı. Trabzonspor ise salt iki kalemdeki 84,1 milyon euroluk gider karşısında, yayından 4,5 milyon euro gelir elde edebildi.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.