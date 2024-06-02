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Arat ve Terim buluştu

Fatih Terim önceki gün Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’la bir araya geldi. Bir haftadır yapılması beklenen görüşme Başkan Hasan Arat’ın, UEFA Konferans Ligi finalini izlemek için Atina’ya gitmesi yüzünden ertelenmişti. Arat ve Terim’in görüşmesinde Başkan Arat, Fatih Terim’in nabzını yokladı. İkilinin sohbetinde Arat, “Terim’e seni Beşiktaş’ın başında görmek isterim” dediği ifade edildi. Terim’in de bu teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Arat ve Terim buluştu
Fatih Terim önceki gün Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'la bir araya geldi. Bir haftadır yapılması beklenen görüşme Başkan Hasan Arat'ın, UEFA Konferans Ligi finalini izlemek için Atina'ya gitmesi yüzünden ertelenmişti. Arat ve Terim'in görüşmesinde Başkan Arat, Fatih Terim'in nabzını yokladı. İkilinin sohbetinde Arat, "Terim'e seni Beşiktaş'ın başında görmek isterim" dediği ifade edildi. Terim'in de bu teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
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