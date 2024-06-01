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Semıh Kılıçsoy’a gün doğdu
Bu sezon 35 resmi karşılaşmada 12 gol, 3 asiste imza atarak büyük beğeni toplayan Semih Kılıçsoy'un antrenmanlardaki performansıyla Vincenzo Montella'nın da gözüne girdi. Bertuğ'u Ümit Milli Takım'a gönderen İtalyan hocanın, Semih'i Almanya'daki finallere götürmenin hesaplarını yaptığı vurgulandı. 18 yaşındaki Semih'in, İtalya ve Polonya ile oynanacak hazırlık maçlarında süre alacak.
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