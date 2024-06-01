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Sarri, Kartal’ı işaret etti
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Başkanı Hasan Arat mart ayında yaptığı açıklamada, "Takım için savaşacak genç oyunculara odaklanacağız" demişti... Siyah-beyazlılar adı anılan Maurizio Sarri'den paralel bir çıkış geldi. İtalyan hoca, "Orta-uzun vadede bir arada kalabilecek oldukça genç bir ekiple bir yolculuğa çıkıp nereye varabileceğimizi görmek isterim" ifadelerini kullandı.
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