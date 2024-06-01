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Salıh Uçan’da mutlu son
Beşiktaş 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Kulübün asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez, yaptıkları görüşmede 2021-2022 sezonundan bu yana siyah-beyazlı ekipte forma giyen milli oyuncuyla tüm şartlarda anlaşma sağladı. Deneyimli futbolcunun birkaç gün içinde Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayacak.
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